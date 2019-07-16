Скорость обогащения российских миллионеров в 2018 году увеличилась впятеро

В 2018 году темпы роста частного капитала в России составили 9%, что почти в пять раз больше общемирового уровня (2%), следует из исследования консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

По итогам прошедшего года частный капитал в России оценивается в 1,3 трлн долларов (13%). Это превосходит среднемировой показатель более чем в 2,5 раза (5%), пишет «Интерфакс».

Согласно прогнозам, с 2019 по 2023 годы произойдет замедление темпов роста частного капитала в РФ до 8% в год. При этом объем капитала предположительно составит 1,9 трлн долларов.

Из данных консалтинговой компании следует, что в России свыше половины частных накоплений (55%) сосредоточены в руках людей с состоянием более 1 млн долларов, сегмент людей, чье состояние превышает 100 млн долларов, является самым большим в мире.

Авторы исследования подчеркивают, что большая часть российских граждан предпочитает хранить средства в валюте и на депозитных счетах. Лишь четверть (24%) россиян готова в ценные бумаги. А на зарубежных счетах находится примерно 27,2% от общего объема средств.

Ранее сообщалось, что на зарубежных счетах оказалось чуть меньше трети частного капитала россиян, или 360 млрд долларов.