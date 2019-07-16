Пушков сравнил Турчинова с «зомби»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что заявления экс-главы СНБО Александра Турчинова о возможном подрыве Крымского моста похожи на то, как «мертвые пытаются хватать живых».

«Турчинов уже не глава СНБО, но все угрожает что-то взорвать и что-то уничтожить. Но его мрачная доктрина востребована сегодня на Украине лишь ультра-правыми и остатками режима [экс-президента Петра] Порошенко. А идеи опасны и безумны. Перефразируя К.Маркса, мертвые пытаются хватать живых», – написал Пушков в своем Twitter.

В понедельник экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост. В Госдуме заявили, что эта конструкция «неуязвима для внешнего воздействия».