В Госдуме ответили на угрозы Турчинова «уничтожить» Крымский мост крылатыми ракетами

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Крымский мост неуязвим для внешнего воздействия, так как надежно защищен.

«Крымский мост оснащен многоступенчатой, современной и комплексной круглосуточной защитой. Мост надежно охраняется наземными, подводными, надводными и воздушными силами», – передает РИА «Новости» слова Шеремета.

По его словам, мост – это стратегический объект и любые провокации в отношении него будут пресекаться незамедлительно.

Напомним, в понедельник экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить Крымский мост.

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