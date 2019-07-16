Госдума приняла закон о наказании за препятствие работе медиков

Госдума в третьем чтении приняла законы, устанавливающие ответственность за недопуск автомобилей скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Поправки в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях были разработаны вице-спикером парламента Ириной Яровой и главой комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым, передает РИА «Новости».

Один из законов дополняет УК нормой, по которой воспрепятствование деятельности медиков, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы до двух лет, принудительными работами или штрафом до 80 тыс. рублей. В случае, если действия повлекли смерть пациента, то обвиняемому может грозить тюремный срок до 4 лет.

Второй закон предполагает предусмотреть норму в КоАП, согласно которой виновник обязан будет выплатить штраф от 4 до 5 тыс. рублей за случаи, когда препятствие работе медиков не сказалось на здоровье пациента.

Также предусматривается ужесточение наказания для водителей, которые не пропустили скорую или другие авто экстренных служб со включенными мигалками и звуковым сигналом. Таких автолюбителей предполагается карать штрафом до 5 тыс. рублей или лишать водительских прав на срок от трех месяцев до года.

На данный момент за подобные действия предусматривается наказание в виде штрафа до 500 рублей либо лишение прав до трех месяцев.

Спикер парламента Вячеслав Володин пояснил, что проекты были разработаны после трагических случаев, один из которых привел к гибели человека, находящегося в машине скорой, которую не пропустил другой водитель.

«При подготовке ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с медицинским сообществом, экспертами... Мы вышли на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи», – отметил Володин.

Стоит отметить, что случаи с водителями, не желающими пропустить автомобили скорой помощи, происходят регулярно. В августе 2017 года в Москве таксист намеренно заблокировал проезд машины скорой помощи, которая везла тяжело больного пациента. В декабре 2018 года водитель в Москве отказался пропустить машину детской реанимации и устроил потасовку.