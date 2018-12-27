Водитель в Москве отказался пропустить машину детской реанимации и устроил потасовку

В Москве полиция проводит проверку по факту сообщений СМИ о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации на востоке столицы, сообщили в пресс-службе городского УГИБДД.

«В столичной Госавтоинспекции изучают видео, размещенное в СМИ», – сказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее паблик Mash сообщил, что водитель в Москве не пропустил детскую реанимацию, которая выезжала на вызов из больницы имени святого Владимира.

В декабре СМИ сообщали, что полиция в Петербурге не пропустила карету скорой помощи из-за перекрытия дорог.