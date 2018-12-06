В Петербурге ДПС не пропустили скорую из-за перекрытия дороги

Полиция не пропустила карету скорой помощи из-за перекрытия дорог в Петербурге, инцидент сняли на видео очевидцы, сообщают СМИ.

Скорая ехала со включенными маячками и сиреной по Загородному проспекту, автомобиль остановил сотрудник ДПС на перекрестке с Московским проспектом, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сотрудник ДПС переговорил с водителем и направил автомобиль направо. В это время другие автомобилисты, остановленные из-за перекрытия, выражали возмущение сигналами.

Произошедшее снял на камеру очевидец и отправил в редакцию радиостанции.

Отмечается, что 6 декабря в Петербурге проходит саммит Евразийского экономического союза и СНГ, в нем принимают участие главы государств.

В 2017 году таксист на западе Москвы намеренно заблокировал проезд машины скорой помощи, в которой находился тяжело больной пациент.