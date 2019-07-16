ВСУ случайно уничтожили собственные позиции в Донбассе из нового оружия

Украинские военные 35-й бригады ВСУ случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, они использовали установки разминирования «УР-77», сообщает Первый республиканский телеканал.

Представитель ДНР также отметил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, который необходим для правильной работы боеприпаса. В результате он упал на позиции украинских военнослужащих.

«В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих. В результате произошедшего позиция украинских карателей была полностью уничтожена, трое погибли, а 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести», – заявил он.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский обещал выполнить все пункты Минских соглашений.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 июля Россия поднимет тему нарушения Киевом Минских соглашений.

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