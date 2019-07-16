Британия и Эквадор договорились об условиях экстрадиции Ассанжа

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан после встречи с главой МИД Эквадора Хосе Валенсией рассказал о достигнутых договоренностях касательно условий экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) было достигнуто соглашение об этом», – приводит ТАСС слова Данкана.

Напомним, в июне глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США. После этого телеведущий Владимир Соловьев указал на лицемерие Великобритании и США в деле Ассанжа.

Телекомпания CNN утверждает, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

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