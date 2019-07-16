Турция пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра в ответ на санкции ЕС

Турция пообещала «еще больше активизировать свою деятельность по добыче газа» в восточной части Средиземного моря в ответ на введение экономических и политических санкций Советом ЕС за бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

МИД Турции сообщил, что страна намерена еще больше активизировать свою деятельность по добыче газа, передает ТАСС.

«Решения, принятые Советом ЕС вчера [15 июля], не повлияют на решимость нашей страны продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря», – заверили в Анкаре.

Накануне страны ЕС одобрили введение экономических и политических санкции против Турции.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения в ИЭЗ Кипра. В ответ Анкара заявила, что ЕС не вправе определять границы в Средиземном море.

США также призвали Турцию отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра.

Конфликт вызван решением Турции провести разведку нефти и газа возле побережья Северного Кипра, которое Анкара считает своей территорией с 1974 года.