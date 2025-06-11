Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, на поддержку Киева тратятся огромные суммы, а европейские страны одновременно ограничили собственный доступ к российским нефти и газу, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что результатом этих решений стала «экономическая катастрофа для Европы». Он отметил, что инфляция в странах ЕС растет стремительно, а цены на энергию «резко повышаются».

В интервью американскому журналисту Бену Шапиро Орбан отметил: «Мы сами загнали себя в угол».

Ранее Орбан заявил, что санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу, никому в Венгрии или в Евросоюзе не может быть выгодна конфронтация с Москвой.

Верховный представитель ЕС Кая Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии.