Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
Орбан заявил о катастрофе в экономике Европы из-за санкций и помощи Украине
Финансовая поддержка Украины и введение санкций против российских энергоресурсов привели к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, на поддержку Киева тратятся огромные суммы, а европейские страны одновременно ограничили собственный доступ к российским нефти и газу, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что результатом этих решений стала «экономическая катастрофа для Европы». Он отметил, что инфляция в странах ЕС растет стремительно, а цены на энергию «резко повышаются».
В интервью американскому журналисту Бену Шапиро Орбан отметил: «Мы сами загнали себя в угол».
Ранее Орбан заявил, что санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу, никому в Венгрии или в Евросоюзе не может быть выгодна конфронтация с Москвой.
Верховный представитель ЕС Кая Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии.