Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии
Санкции против России оказывают негативное влияние на экономики Центральной Азии, однако Евросоюз намерен предотвратить их обход через этот регион, подчеркнула верховный представитель ЕС Кая Каллас на министерской встрече в Ашхабаде.
Как сообщает ТАСС, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о негативном воздействии санкций против России на экономики стран Центральной Азии. Однако она подчеркнула, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.
Каллас отметила: «Европейский союз ввел в действие шестнадцать пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над семнадцатым пакетом. Поэтому я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию». Она добавила, что осознает нанесенный ущерб, но все хотят прекращения войны.
Заявления Каллас прозвучали на 20-й министерской встрече ЕС – Центральная Азия, которая прошла в Ашхабаде. В ней приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники обсудили подготовку к первому саммиту ЕС – Центральная Азия в Самарканде и другие важные вопросы, такие как конфликт на Украине и торговля.