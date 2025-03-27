Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о негативном воздействии санкций против России на экономики стран Центральной Азии. Однако она подчеркнула, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

Каллас отметила: «Европейский союз ввел в действие шестнадцать пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над семнадцатым пакетом. Поэтому я также подчеркнула важность борьбы с обходом наших санкций, в том числе через Центральную Азию». Она добавила, что осознает нанесенный ущерб, но все хотят прекращения войны.

Заявления Каллас прозвучали на 20-й министерской встрече ЕС – Центральная Азия, которая прошла в Ашхабаде. В ней приняли участие представители Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Участники обсудили подготовку к первому саммиту ЕС – Центральная Азия в Самарканде и другие важные вопросы, такие как конфликт на Украине и торговля.