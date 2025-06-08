Орбан: Ни для венгров, ни для ЕС конфронтация с Россией не выгодна

Tекст: Ирма Каплан

«Для нас, венгров, и для всего ЕС не выгодна угроза прямого конфликта с Россией. Вот почему Украина не может стать членом НАТО. Я думаю, мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы. <...> Мы считаем, что мы не должны любить русских, но мы должны заключать с ними стратегические соглашения», – сказал он телеканалу LCI.

Он также в очередной раз высказался о вреде антироссийских санкций для Венгрии и ЕС.

«Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», – добавил венгерский премьер, который регулярно выступает за их отмену или ветирует в органах ЕС.

Орбан указал на то, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с русскими, поэтому для разрешения конфликта на Украине понадобится соглашение между русскими и американцами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Орбан.