Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко

Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.

С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.

В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.

Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».

Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.

Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.