Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.19 комментариев
Путин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
Путин пообещал дать звание Героя России Алексею Ищенко посмертно
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о посмертном присвоении звания Героя России командиру роты Алексею Ищенко, отличившемуся в боях за Днепр летом 2022 года.
Президент Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко, погибшему в боях за правый берег Днепра летом 2022 года, передает ТАСС.
С такой просьбой к главе государства обратился майор, Герой России и участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.
Пивоваров рассказал, что командир с позывным «Хирург» проявил выдающийся героизм, командуя обороной против танкового и двух пехотных батальонов противника. По его словам, Ищенко лично управлял дроном, корректировал огонь всей артиллерии бригады и командовал двумя танками. За день бойцам удалось уничтожить 19 танков и до двух рот пехоты противника.
В ходе сражения Ищенко был тяжело ранен и скончался от потери крови. Его последними словами по радиосвязи стали: «Пацаны, я на вас посмотрю с неба», – сообщил майор Пивоваров.
Путин ответил: «Так и сделаем, тем более что вы свидетель этого героизма. Что же может быть более объективным доказательством и свидетельством того, что происходило».
Напомним, Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.
Глава государства вместе с участниками программы прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.