Страны ЕС одобрили санкции против Турции

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.

Согласно документу, ограничительные меры вводятся из-за геологоразведочных действий на шельфе Кипра, передает агентство DPA.

Отмечается, что ЕС сократит финансирование Анкары, а такде намерен приостановит переговоры по соглашению о воздушных перевозках.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

Однако накануне МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.

Конфликт вызван решением Турции провести разведку нефти и газа возле побережья Северного Кипра, которое Анкара считает своей территорией с 1974 года.