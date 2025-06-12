Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.19 комментариев
Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих
Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих, если те угрожают их безопасности.
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.
В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».
Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».
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