Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих

Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями

Tекст: Елизавета Шишкова

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.

В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».

Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал решение президента Дональда Трампа направить Национальную гвардию на подавление протестов, связанных с рейдами ICE.

Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату для предотвращения беспорядков и ущерба.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.