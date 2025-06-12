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    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    19 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 19:04 • Новости дня

    Губернатор Флориды дал жителям право сбивать протестующих

    Newsweek: Жители Флориды получили право сбивать протестующих автомобилями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители штата имеют право сбивать протестующих, если те угрожают их безопасности.

    Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что флоридцы имеют право сбивать протестующих своими автомобилями, если им необходимо «спасаться бегством ради собственной безопасности», передает Newsweek.

    В интервью The Rubin Report Десантис сказал: «У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из этих улиц и толпа подходит и окружает ваш автомобиль и угрожает вам, вы имеете право спасаться бегством ради собственной безопасности. И поэтому, если вы уезжаете и сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они посягают на вас».

    Молли Бест, заместитель пресс-секретаря исполнительной канцелярии губернатора Флориды, заявила Newsweek: «Во Флориде насилие не допускается, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал решение президента Дональда Трампа направить Национальную гвардию на подавление протестов, связанных с рейдами ICE.

    Власти Техаса приняли решение разместить национальную гвардию по всему штату для предотвращения беспорядков и ущерба.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил за расширение роли Национальной гвардии для обеспечения внутренней безопасности на фоне массовых протестов.

    11 июня 2025, 17:43 • Новости дня
    США подтвердили участие в «Интервидении»

    Организаторы объявили о решении США участвовать в «Интервидении»

    США подтвердили участие в «Интервидении»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские исполнители впервые примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который пройдет в 2025 году.

    Организаторы конкурса сообщили о будущем участии представителей США в «Интервидении-2025», передает ТАСС. Представитель оргкомитета подтвердил информацию, заявив: «Действительно, США подтвердили участие в Интервидении. Имена участников будут известны позже».

    Детали относительно состава американской делегации и участников станут известны ближе к дате проведения конкурса.

    Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) исполнил песню для конкурса «Интервидение» на церемонии премии «Муз-ТВ».

    Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

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    12 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Американское дипломатическое представительство в Москве сообщило о скором завершении миссии посла США Линн Трейси. В Telegram-канале посольства опубликовано приглашение на специальный прямой эфир, который пройдет 13 июня в 18.30 по московскому времени.

    Во время трансляции зрителям предложено попрощаться с Линн Трейси, завершающей свою работу на посту главы американской дипмиссии.

    В сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    10 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    Дарчиев: Новый раунд переговоров России и США по «раздражителям» пройдет в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами.

    Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам устранения «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях пройдет в Москве в самое ближайшее время, передает ТАСС. Об этом сообщил посол в США Александр Дарчиев в интервью, отметив, что решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

    Дарчиев подчеркнул, что процесс нормализации отношений идет сложно и «тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби». Однако он отметил, что движение вперед, хотя и «обратимое», все же есть, что и подтверждается договоренностью о месте проведения новой встречи.

    Посол выразил уверенность, что очередные переговоры дипломатических делегаций состоятся в ближайшее время в Москве, конкретную дату при этом не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что смена администрации США открыла новые возможности для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

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    10 июня 2025, 03:47 • Новости дня
    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне

    Трамп рассказал, как США «победили» во Второй мировой войне с помощью СССР

    Трамп отметил помощь СССР в «победе США» во Второй мировой войне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп на брифинге рассказал, как президент Франции Макрон и другие люди говорили ему о праздновании победы во Второй мировой войне, тогда как США – «страна-победительница», хоть и «не без помощи России», совсем не отмечает эту дату.

    «И я сказал тогда: «Ого, разве это не удивительно, мы единственные, кто не праздновал! Мы, кто победил войнe, Россия действительно помогла, они потеряли 51 миллион человек! Тогда люди говорили: «О, он заступается за Россию». Нет, они потеряли 51 миллион человек, и вы знаете, нельзя забывать об этом», – сказал Трамп в ходе трансляции, которую вел YouTube-канал Forbes Breacking News.

    Глава Белого дома добавил, что Франция празднует победу, а США нет, поэтому решил, что надо это исправить.

    «И я думаю, это здорово, что он это делает, но мы – те, кто победил, мы не празднуем, поэтому я сказал себе, вы знаете, это не безумие, нам пора немного отпраздновать, знаете ли. У нас было много побед, мы выиграли две мировые войны», – сказал Трамп.

    Напомним, в мае Трамп заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Тогда же он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на торжественной церемонии в военной академии Уест Поинт американский президент Трамп заявил, что его мнение о вкладе США в победу над фашизмом сформировалось после общения с лидерами разных стран в преддверии Дня Победы во Второй мировой войне.

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    10 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Вашингтон переложил сдерживание России на союзников по НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО должны взять на себя большую ответственность за сдерживание России.

    Он отметил, что ресурсы США становятся все более напряженными, поскольку страна уделяет больше внимания Тихому океану, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении в Палате представителей Хегсет подчеркнул: «По мере того, как мы переключаем свое внимание на Тихий океан, мы рассчитываем, что наши союзники по НАТО выделят больше ресурсов на оборону с целью создать мощный щит сдерживания в Европе».

    Министр добавил, что партнеры по НАТО должны взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону европейского региона, так как это «давно назрело» и «справедливо по отношению к американским налогоплательщикам».

    Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру.


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    9 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    Мединский: Администрация Байдена должна «гореть в аду»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский заявил, что Байден и его команда совершили множество поступков, за которые, по его мнению, можно «гореть в аду», передает Ura.Ru.

    Мединский также отметил, что новый президент Дональд Трамп придерживается религиозных взглядов и стремится быть человеком, которого запомнят как «миротворца и объединителя». Он назвал это достойной целью.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества, а Трамп обвинил Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    12 июня 2025, 00:50 • Новости дня
    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме

    Посол Дарчиев: Трамп нашел время для личной встречи ко Дню России

    Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу, церемония прошла в Белом доме.

    Дарчиев заявил, что способствовать улучшению взаимодействия России и США «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот», передает ТАСС.

    «Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Дарчиев рассказал, что встреча с президентом США была короткой, так как «церемония не предполагает разговора». Однако, по его словам, общение все равно получилось «очень конструктивным».

    «Мы согласились с тем, что надо восстанавливать отношения в соответствии с поручением, которые президенты (России Владимир) Путин и (США Дональд) Трамп дали в ходе телефонного разговора», – сказал посол. Он заверил Трампа, что получил инструкции «сделать все возможное для восстановления российско-американских отношений».

    Он считает, что Россия и США, будучи великими державами, «обречены на неконфронтационное мирное сосуществование». Дарчиев выразил готовность предпринять все необходимые усилия для того, чтобы отношения двух стран вернулись «к нормальности и здравому смыслу». Посол полагает, что у России и США «приоткрылось окно возможностей для возобновления в полном объеме межгосударственной связи и поиска солидарности на основе взаимного уважения и равноправия».

    Ранее Дарчиев передал копии грамот исполняющей обязанности шефа протокола госдепартамента Эбигейл Джонс, передает

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. США одобрили назначение Дарчиева. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. Он отметил, что отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей.

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    12 июня 2025, 07:56 • Новости дня
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    Рубио поздравил россиян с Днем России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-служба Госдепа распространила письменное заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот поздравил россиян с Днем России.

    «От лица американского народа я хочу поздравить россиян с Днем России», – приводит ТАСС слова Рубио.

    Рубио подчеркнул стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Москвой с целью урегулирования конфликта на Украине. Госсекретарь выразил надежду, что достижение мира поспособствует укреплению взаимовыгодных отношений между США и Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты главе американского государства Дональду Трампу в Белом доме. Он отметил, что Трамп «принял оригиналы верительных грамот именно накануне Дня России». Лидеры ряда стран направили президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    11 июня 2025, 23:56 • Новости дня
    Минфин США предупредил Конгресс о рисках в случае новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США «должны осознавать непреднамеренные последствия» возможного введения новых санкций против России, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Бессент заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России по-прежнему рассматривается. Он подчеркнул, что министерство готово принять необходимые меры для содействия «прочному и устойчивому миру» на Украине, передает РИА «Новости».

    Бессент напомнил, что действующие американские санкции и экспортный контроль в отношении России сохраняются и продолжают оказывать влияние. Он также отметил осведомленность о законопроекте, который готовится в Конгрессе США и предусматривает ужесточение ограничительных мер.

    «Я бы рекомендовал Конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», – сказал Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Однако Белый дом настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России.

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    10 июня 2025, 13:46 • Новости дня
    Рябков: Вопрос по топливу ЗАЭС не решить без США

    МИД: Решение по американскому топливу на ЗАЭС требует диалога с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости диалога с США по вопросу ядерного топлива на Запорожской АЭС.

    Выработать решение относительно американского ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без диалога с США не получится. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

    «Без диалога с американцами выработать то или иное решение объективно не получится, – сказал замминистра. – Это очевидный для всех факт».

    Рябков также прокомментировал просьбу главы Росатома Алексея Лихачева к МАГАТЭ стать посредником в решении вопроса по американскому ядерному топливу на ЗАЭС. По словам Рябкова, Запорожская АЭС – это российский ядерный объект, полностью управляемый Росатомом.

    Генеральный директор госкорпорации высказал мнение, что с учетом попыток заменить топливные сборки российского производства на американские, возникает ряд вопросов, в том числе юридического свойства: как быть с находящимся на объекте топливом американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности агентства выступить посредником между США и Россией по вопросу применения американского топлива на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде очень обстоятельными и важными.

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    12 июня 2025, 02:37 • Новости дня
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    Трамп и Дарчиев не стали обсуждать возможную встречу президентов России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что не обсуждал с главой американского государства Дональдом Трампом тему его возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Нет, она не могла затрагиваться. Это протокольное мероприятие», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

    Он пояснил, что «подготовительная работа» для организации встречи лидеров двух стран «идет, но конкретной договоренности нет».

    Посол также подтвердил решение о переносе консультаций России и США в Москву и Вашингтон: «Такие договоренности были. Речь идет о нормализации деятельности дипломатических миссий». Он подчеркнул, что эти консультации не относятся «к переговорному треку по Украине».

    «Да, такое решение было, теперь его предстоит реализовать. Конкретных сроков я назвать не могу», – сказал Дарчиев.

    Дарчиев также рассказал, что Россия и США обсуждают восстановление численности сотрудников посольств и возврат дипсобственности. США пока не ответили на предложенную Москвой «дорожную карту» по возврату дипломатической собственности, но обещают ответить в ближайшее время.

    «Мы, наконец, перешли от монологов, которые были при предшествующей администрации, и отсутствия вообще разговора к достаточно прагматичному разговору», – приводит его слова ТАСС.

    Дарчиев признал, что «разговоры непростые», однако, по его словам, «дорогу осилит идущий».

    Напомним, Дарчиев сообщил, что вручил верительные грамоты Трампу, церемония прошла в Белом доме. Дипломаты России и США готовятся к переговорам в Москве, которые станут следующим этапом консультаций по устранению разногласий в отношениях между странами. Решение о переносе переговоров из Стамбула в национальные столицы было принято по итогам встречи, прошедшей 10 апреля.

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    11 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    Трамп признался, что в детстве играл на флейте
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США поделился воспоминаниями о том, как занимался музыкой в детстве и недолгое время учился игре на флейте.

    Дональд Трамп рассказал о детских музыкальных увлечениях в подкасте New York Post, передает ТАСС. По его словам, родители водили его на тесты по оценке способностей, где специалисты заявили отцу Трампа о выдающихся музыкальных данных сына и возможности стать профессиональным музыкантом.

    Трамп вспомнил, что в процессе тестирования ему играли отдельные ноты и спустя время просили их вспомнить, с чем он успешно справлялся.

    «Я играл на протяжении очень короткого времени на флейте. Можете в это поверить? Я брал уроки игры на флейте. Вы первый человек, который спросил меня об этом. Я мог бы стать флейтистом. Но я не очень любил это», – заявил президент США.

    Он добавил, что сомневается в способности сыграть что-либо на флейте в настоящее время, но регулярно слушает музыку и считает музыкантов людьми с редким талантом. Трамп отметил особую любовь к кантри и подчеркнул, что Элтон Джон, по его мнению, «абсолютно потрясающий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не держит обиды на Илона Маска и готов рассмотреть возможность его прощения.

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    10 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Рябков назвал угрозой для России военно-биологическую активность Запада

    Рябков сообщил об угрозе безопасности из-за военно-биологической деятельности Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-биологическая активность западных стран за пределами их территории вызывает серьезную обеспокоенность в связи с возможными рисками для России, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Россия на протяжении длительного времени выражает особую обеспокоенность по поводу военно-биологической деятельности западных стран, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что эта деятельность проводится при непосредственном участии военных ведомств в зарубежных лабораториях, в том числе вблизи российских границ.

    По словам дипломата, подобные проекты часто реализуются через аффилированные структуры и частные компании, выступающие в роли подрядчиков. Рябков отметил, что эта активность рассматривается как угроза национальной безопасности России.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Москва регулярно выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной биологической деятельностью, проводимой при участии США вблизи границ России.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Агентство по международному развитию США (USAID) в создании сети биолабораторий и финансировании массовых беспорядков в более чем 100 странах мира.

    Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук сообщал, что Запад в нарушение любых норм морали и права проводит в психиатрических больницах Украины и Грузии опаснейшие опыты по созданию нового биологического и химоружия.

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    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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