Уволен глава спецподразделения ФСБ «Альфа»

Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности, сообщил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

При этом, по его словам, увольнение Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое. После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения, передает «Интерфакс».

Канакин, согласно данным из открытых источников, работал в «Альфе» с 1984 года, возглавил «Альфу» в 2014 году, имеет звание Герой России. Он участвовал в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане.

5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один – из «Вымпела». Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».