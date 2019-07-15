Уволен глава спецподразделения ФСБ «Альфа»

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15 июля, понедельник | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на Украине россиянах
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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть
Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России
Уникальный аппарат возвращает России научное лидерство в космосе
Зачем СССР извратил главный праздник Франции
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
«Героям слава!» по-итальянски звучит не так, как по-украински
Андрей Манчук, политолог
От любви до ненависти один шаг – и те же самые люди, которые выходили пять лет назад на майдан со звездными флагами Евросоюза, уже завтра могут топтать их ногами. Реакция на приговор атошнику в который раз подчеркивает, что Украина так и не стала Европой. Подробности...
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Нет у революции конца
Николай Проценко, экономический обозреватель
14 июля, 230 лет назад, французские революционеры штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию, что стало началом Великой французской революции. Нынешняя турбулентность на планете – это ее продолжение. Подробности...
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Золото с куполов уже снято
Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно
В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуныПодробности...
Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе
Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человекПодробности...
Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
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