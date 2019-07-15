Найден способ ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщили в кабмине.

«Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое поможет ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Тем временем в «Почте России» сообщили, что россияне с 5 июля отправили пострадавшим от наводнения в Иркутской области более 5,5 тыс. посылок.



«За неделю с начала гуманитарной акции, организованной «Почтой России» и Общественным телевидением России, было отправлено более 30 тонн посылок в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области», – сообщили в ведомстве.



Больше всего посылок отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской, Ивановской и Тверской областей, а также Татарстана. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.



Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Более 30 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь. Также власти Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации тем, кто в результате паводка потерял скот и урожай.

Напомним, ранее СК по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района, так как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже.