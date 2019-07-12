Дело возбудили на главу затопленного района в Иркутской области

Следственное управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова: по версии правоохранителей, во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже.

Худоногов подозревается «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций»), передает ТАСС.

Из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. В результате паводка погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Материальный ущерб от затопления оценивается в 29 млрд рублей.

Решением президента России Владимира Путина наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Между тем в соцсетях появилась информация о том, что коммунальщики в первую очередь откачивали воду и расчищали территорию коттеджа, принадлежащего главе Нижнеудинского района.

После прокуратура Иркутской области сообщила, что направит в СК информацию для проведения проверки по данному факту.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко призвал отстранить от должности Худоногова.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим.