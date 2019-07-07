Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от паводка чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко призвал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления сообщений о том, что коммунальные службы в первую очередь спасали от наводнения дом самого чиновника.

Мутко поручил «организовать проверку достоверности опубликованной информации, в ходе которой подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях», передает ТАСС сообщение пресс-службы вице-премьера.

«В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей», – отметил представитель вице-премьера.

Сообщения о том, что коммунальщики в первую очередь откачивали воду и расчищали территорию коттеджа, принадлежащего Худоногову, появились в социальных сетях. Прокуратура Иркутской области сообщила, что направит в Следственный комитет информацию для проведения проверки по данному факту.

Тем временем, по данным МЧС России, в Иркутской области остается один подтопленный населенный пункт – это город Тулун. В ликвидации последствий паводка участвуют 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств. В группировку входят спасатели, военные и добровольцы.

Напомним, из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. В результате паводка погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Материальный ущерб от затопления оценивается в 29 млрд рублей.

Решением президента России наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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