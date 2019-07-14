«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал «112 Украина» принял решение отказаться от показа фильма Оливера Стоуна «Нерассказанная история» на фоне угроз, поступающих со стороны радикально настроенных граждан.

В заявлении на сайте телеканала говорится, что соответствующее решение принято по рекомендации Международного редакционного совета.

Канал признается, что не может в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций в отношении «112 Украина».

Гендиректор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф подчеркнул, что в этой ситуации безопасность сотрудников телеканала и сайта 112.ua для него важнее всего.

Руководство «112 Украина» призвало «принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников». Соответствующие заявления направлены в СБУ, ГПУ, МВД Украины, а также в посольства стран G7 и международные организации.

Напомним, в ночь на субботу здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что ответственность за обстрел телеканала «112 Украина» лежит на президенте страны Владимире Зеленском и генеральном прокуроре Юрии Луценко, которые разжигали враждебность в отношении телеканала.

В четверг Луценко заявлял, что «112 Украина» грозит ответственность, если в эфире покажут фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

При этом на Украине нашлись те, кто одобрил обстрел здания телеканала.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кому выгодно запугивание украинских журналистов и чего добиваются организаторы этого нападения.