Луценко пригрозил украинскому каналу за намерение показать фильм Оливера Стоуна

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что телеканалу «112 Украина» грозит ответственность, если в эфире покажут фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Луценко.

Ранее глава украинского госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой запретить на Украине показ сериала «Сваты».