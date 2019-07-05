Зеленского попросили запретить показ «Сватов»

Руководитель украинского госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой запретить на Украине показ сериала «Сваты».

В своем видеообращении на видеохостинге Youtube Ильенко напомнил, что «Сваты» вернулись на украинское ТВ в результате решения Окружного административного суда Киева, отменившего приказы госкино, минкульта и СБУ. При этом он напомнил, что один из главных героев фильма, российский актер Федор Добронравов в 2017 году был внесен в черный список на Украине.

«Несколько дней назад в госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал, и Госкино вынуждено действовать в соответствии с действующим законодательством», – сказал Ильенко.

Он также заявил, что вопрос «Сватов» лежит в политической плоскости и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем, сегодня вы – президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегающих национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства», – закончил свою речь Ильенко.

Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины в 2017 году. Погранслужба Украины запретила ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.

Также на Украине запретили показывать сериал «Сваты», однако в мае киевский суд подтвердил снятие запрета на показ сериала.

Напомним, 14 июня министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

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