Украинский суд отказался запрещать «Сватов»

Шестой апелляционный административный суд в Киеве подтвердил снятие запрета на показ сериала «Сваты», а также отмену запрета на въезд на Украину российскому актеру Федору Добронравову.

В марте Окружной административный суд Киева признал соответствующие запреты незаконными, но СБУ и Государственное агентство по вопросам кино подали апелляционные жалобы. Апелляционный суд оставил жалобы без удовлетворения, передает ТАСС.

В 2017 году СБУ внесла актера в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны.

Украинский комик Владимир Зеленский, который позднее одержал победу на выборах президента Украины, в 2017 году раскритиковал идею запрета показа сериала «Сваты» в стране. Он является одним из авторов фильма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД