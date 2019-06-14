Актера Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Минкульт опубликовал обновленный черный список, в нем отсутствует имя Добронравова, свидетельствуют данные на сайте министерства.

Добронравова сочли угрозой нацбезопасности Украины в 2017 году. Погранслужба Украины запретила ему и актерам Николаю Добрынину, Людмиле Артемьевой, игравшим в сериале «Сваты», въезд на Украину в течение трех лет за пребывание на территории Крыма.

Также на Украине запретили показывать сериал «Сваты», однако в мае киевский суд подтвердил снятие запрета на показ сериала.

Всего с начала года при въезде на Украину в пересечении государственной границы отказали 20 деятелям культуры и искусства России. «Черный список» украинского министерства культуры насчитывает около 150 российских актеров, режиссеров, музыкантов, писателей.

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