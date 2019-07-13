Депутат Рады одобрил обстрел здания канала «112 Украина»

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно отнесся к обстрелу здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.

«Если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты», – написал Ярош в Facebook.

Он также посоветовал журналистам как можно скорее увольняться. Напрямую о расправе Ярош не говорил, но намек сделал.

«Коктейлей Молотова» и фейерверков уже не будет. Тем, кто работает на вражеских каналах, советовал бы увольняться уже», – добавил он.

Ярош также призвал «заткнуть рот» тех, кто говорит о нарушениях прав людей и свободы слова на Украине.

Напомним, в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина».

Команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что ответственность за обстрел телеканала «112 Украина» лежит на президенте страны Владимире Зеленском и генеральном прокуроре Юрии Луценко, которые разжигали враждебность в отношении телеканала.

В четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что телеканалу «112 Украина» грозит ответственность, если в эфире покажут фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».