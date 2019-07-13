В команде Бойко указали на «вдохновителей» обстрела канала «112 Украина»

Команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, считает, что ответственность за обстрел телеканала «112 Украина» лежит на президенте страны Владимире Зеленском и генеральном прокуроре Юрии Луценко, которые разжигали враждебность в отношении телеканала.

«Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление партии.

По мнению представителей партии, исполнителями нападения являются «национал-радикалы, которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко».

«Сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось», – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» является очередным актом запугивания всех украинских журналистов.

Томиленко назвал инцидент возмутительным и подчеркнул, что обычно полиция в таких ситуациях создает только видимость работы, передает ТАСС со ссылкой на NewsOne.

По словам Томиленко, правоохранительные органы Украины сами же создают некий фон для подобных неправомерных действий.

Напомним, в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Происшествие квалифицировали как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего.

В четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что телеканалу «112 Украина» грозит ответственность, если в эфире покажут фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».