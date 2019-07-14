Названа дата восстановления пострадавшей от паводка дамбы в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшая в ходе наводнения дамба в городе Тулуне Иркутской области будет восстановлена к 18 июля.

«Сейчас из центральной части Тулуна вода откачана, мы эту работу [по восстановлению дамбы] ведем. К 18 июля дамба будет восстановлена», – сказал Левченко, передает ТАСС.

Уточняется, что данная дамба в черте города была рассчитана на подъем воды до уровня 10 метров, но во время паводка вода поднималась почти до 14 метров и захлестнула дамбу.

Губернатор также рассказал, что работы по вывозу мусора продолжаются. «Большое количество техники и людей задействовано в уборке мусора. [После разбора завалов на пострадавших территориях] вывезено свыше 140 тыс. кубометров», – сказал он.

Кроме того, в пострадавших районах проводится санитарная обработка. Средства для нее раздают и местным жителям для обработки во дворах.

Левченко отметил, что пока без электроэнергии остаются три пятиэтажных дома в Тулуне: «Остался один населенный пункт – Тулун, 110 человек, три пятиэтажных дома. Там идет просушка подвалов, где идет линия электропередачи, и пока включить эти дома невозможно».

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.

Более 30 тыс. пострадавших получили единовременную материальную помощь. Также власти Иркутской области предложили увеличить сумму компенсации тем, кто в результате паводка потерял скот и урожай.

Также стало известно, что СК по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района, так как во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия стихийного бедствия в его коттедже.