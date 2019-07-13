Опубликован маршрут для прохода к мощам Петра и Февронии в Москве

В Москве с 15 июля в храме Христа Спасителя желающие смогут прикоснуться к мощам святых покровителей семьи Петра и Февронии. Святыня будет находиться в Москве до 21 июля.

«С 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду, и далее – по улице Волхонка до центрального входа в Храм Христа Спасителя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

Отмечается, что автобусы с паломниками из регионов будут определены на парковку на Фрунзенской набережной, поэтому проезд к Храму Христа Спасителя будет ограничен.

Верующие смогут поклонится мощам святых покровителей брака с 15 по 21 июля. Святыня прибыла из Мурома в Москву ровно на неделю.

Богослужение начнется в 15.00. Доступ паломников в храм будет осуществляться с 08.00 до 20.00.

Православные 8 июля и 19 сентября чтут память муромских святых супругов Петра и Февронии, живших на рубеже XII-XIII веков. Их брак считается образцом христианского супружества.

«Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю», – рассказали в пресс-службе патрарха.

В настоящее время мощи святых находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

В 2008 году в России был учрежден день памяти святых Петра и Февронии – Всероссийский день любви, семьи и верности.