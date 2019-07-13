Подозреваемый в убийстве стюардессы в Москве назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы в Москве признался, что убил девушку на почве ревности.

Задержанный признался в содеянном и прокомментировал причины своих действий, сообщив, что убил девушку по неосторожности после того, как прочитал ее переписки, передает «Пятый канал».

По его словам, девушка якобы изменяла ему.

«Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки», – сообщил молодой человек.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве.

В среду Следственный комитет сообщал, что в отеле на территории Новой Москвы найдено тело задушенной девушки.