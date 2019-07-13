VIP-вертолет в стиле Aurus обещали показать на МАКС–2019

На Международном авиасалоне МАКС–2019 представят вертолет «Ансат» с новым VIP-салоном в стилистике бренда Aurus, сообщил входящий в Ростех холдинг «Вертолеты России».

Дизайн-проект салона создан «Вертолетами России» и Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом, передает РИА «Новости».

Вертолет, ориентированный на корпоративные и VIP-перевозки, будет стоить как среднерыночная модель данного класса.

Холдин рассчитывает, что интерес к новому вертолету проявят те, кто уже собрался купить автомобиль Aurus.

Проведение МАКС–2019 запланировано с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.