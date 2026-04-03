Фонд президентских грантов за девять лет выделил 92 млрд рублей на 63 тыс. проектов

Tекст: Дарья Григоренко

Общий объем финансирования составил 92 млрд рублей, а дополнительно было привлечено почти 103 млрд рублей. В конкурсах фонда приняли участие 78% всех социально ориентированных некоммерческих организаций страны.

Более 35 тыс. проектов были поддержаны напрямую по итогам 23 конкурсов, выделено 81 млрд рублей. Кроме того, за счет софинансирования с 2021 по 2026 годы было вложено свыше 11 млрд рублей в региональные конкурсы, что позволило реализовать еще 28 тыс. проектов.

В 2025 году по инициативе президента РФ Владимира Путина фонд учредил Президентский фонд природы, который уже поддержал 321 экологический проект на сумму 2 млрд рублей. Для развития отраслевой инфраструктуры созданы школа управления некоммерческими организациями и центр цифровых сервисов.

Фонд ежегодно проводит масштабную публичную оценку своей деятельности, учитывая мнения общественности, благополучателей и экспертов. За 9 лет публичную экспертизу прошли почти 29 тыс. проектов: 83% из них признаны успешно реализованными, а еще 14% – удовлетворительно, только 3% получили неудовлетворительную оценку.

По оценкам фонда, поддержанные инициативы улучшили жизнь 19 млн человек. За это время Путин 49 раз встречался с представителями проектов – всего участие во встречах приняли 132 человека.