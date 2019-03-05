Названы сроки поставки машин проекта «Кортеж» частным клиентам

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5 марта, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Предложены новые способы борьбы с «серыми» кредиторами

Россиян заманивают в финансовую кабалу с целью отъема машины или квартирыФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась Владимиру Путину, что, по сути, проиграла борьбу с нелегальными микрофинансовыми организациями. Несмотря на все старания, «серые» ростовщики живут и здравствуют. Более того, они придумали вполне легальные способы отъема денег и имущества граждан, так что даже прокуратуре сложно подкопаться. Что же с этим можно сделать? Подробности...
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Когда китайские ракеты станут для России угрозой

Министр обороны Германии в гостях у своего китайского коллегиФото: How Hwee Young/Reuters
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что китайские ракеты угрожают России. Так же, как российские – Европе. И потому Россия должна быть заинтересована в присоединении Китая к новому ДРСМД. Удивительная логика немецкого политика – чего в ней больше, наивности или сознательного стремления вбить клин между Москвой и Пекином? Подробности...
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России предсказана исламизация

В Москве живут сотни тысяч мусульман, но на весь мегаполис – всего несколько мечетейФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с неожиданным предсказанием, что уже через 15 лет примерно каждый третий житель страны будет мусульманином. Эти прогнозы до сих пор опирались на тот факт, что в наших исламских регионах рождаемость кратно превышала общероссийскую. С прогнозом муфтия согласны в РПЦ, но не согласны демографы. Подробности...
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Трамп открыл новый фронт против Индии

Своим решением Трамп сводит на нет 20-летние усилия США по соблазнению ИндииФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
В индо-пакистанском инциденте Китай занял сторону Пакистана, а США выступают на стороне Индии. Но случилось то, что не вписывается в сценарий «опосредованной войны» китайцев и американцев: Трамп объявил Индии торговую войну. Не исключена связь и с желанием индийцев купить у России С-400. Был ли этот ход США продуманным по отношению к геополитическому партнеру и чем ответит Дели? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у неё идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
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Максимум любви и милоты за небольшие деньги

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Небольшое помещение на набережной Фонтанки, негромкая музыка и много котов – кто-то спит, кто-то бродит. Это котокафе – можно прийти, подружиться на час с каким-нибудь особенно роскошным рыжим котаном, а потом забыть про него. Подробности...
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            Названы сроки поставки машин проекта «Кортеж» частным клиентам

            5 марта 2019, 18:41

            Текст: Анастасия Норина

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            Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года, рассказал генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

            «В середине – в конце года первые машины будут поставлены клиентам в России. Третий-четвертый квартал. У нас еще идут поставки госструктурам, но нам осталось уже не так много. Но машины нужно произвести, провести тест-драйвы, завершить сертификационные испытания. И для каждого из этих шагов нужны машины, мы же не можем везде использовать один и тот же автомобиль. Нам нужно сформировать некоторый запас автомобилей для этих целей», – сказал Хильгерт.

            По его словам, в продажу поступят лимузин и седан. Однако точное количество переданным в частные руки машин проекта «Кортеж» гендиректор Aurus Motors назвать затруднился, передает РИА «Новости».

            «Максимальная производственная мощность 150 штук (за год – ред. ВЗГЛЯД), нужно понять, какие машины понадобятся для тех манипуляций, про которые я сказал, и тогда будет видно, что остается в доступе для клиентов. У нас идут переговоры с отделом продаж, что они могу сделать», – добавил он.

            Также Хильгерт рассказал о том, что первые автомобили Aurus могут быть поставлены в Европу в конце 2020 года.

            «Европа для нас – очень важный рынок. Географически она очень близка, у нас много деловых партнеров здесь, мы делаем множество технических экспертиз для европейского климата. Некоторые другие испытания проводим в России для холодного климата, и для жаркого климата проводим испытания в ОАЭ. Когда начнутся поставки в Европу, точно не могу пока сказать. Это во многом зависит от клиентов, и нам нужно завершить некоторые технические аспекты: получить сертификат соответствия для европейского рынка. Мы надеемся, что сможем поставить первые автомобили в Европу в конце следующего года», – пояснил он.

            Хильгерт сообщил, что первыми странами для экспорта машин из «Кортежа» могут оказаться не европейские, а арабские государства. Он отметил, что все будет зависеть «от кооперации с партнерами и местного законодательства».

            Ранее лимузин Путина Aurus показали изнутри на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.


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