Названы сроки поставки машин проекта «Кортеж» частным клиентам

Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года, рассказал генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

«В середине – в конце года первые машины будут поставлены клиентам в России. Третий-четвертый квартал. У нас еще идут поставки госструктурам, но нам осталось уже не так много. Но машины нужно произвести, провести тест-драйвы, завершить сертификационные испытания. И для каждого из этих шагов нужны машины, мы же не можем везде использовать один и тот же автомобиль. Нам нужно сформировать некоторый запас автомобилей для этих целей», – сказал Хильгерт.

По его словам, в продажу поступят лимузин и седан. Однако точное количество переданным в частные руки машин проекта «Кортеж» гендиректор Aurus Motors назвать затруднился, передает РИА «Новости».

«Максимальная производственная мощность 150 штук (за год – ред. ВЗГЛЯД), нужно понять, какие машины понадобятся для тех манипуляций, про которые я сказал, и тогда будет видно, что остается в доступе для клиентов. У нас идут переговоры с отделом продаж, что они могу сделать», – добавил он.

Также Хильгерт рассказал о том, что первые автомобили Aurus могут быть поставлены в Европу в конце 2020 года.

«Европа для нас – очень важный рынок. Географически она очень близка, у нас много деловых партнеров здесь, мы делаем множество технических экспертиз для европейского климата. Некоторые другие испытания проводим в России для холодного климата, и для жаркого климата проводим испытания в ОАЭ. Когда начнутся поставки в Европу, точно не могу пока сказать. Это во многом зависит от клиентов, и нам нужно завершить некоторые технические аспекты: получить сертификат соответствия для европейского рынка. Мы надеемся, что сможем поставить первые автомобили в Европу в конце следующего года», – пояснил он.

Хильгерт сообщил, что первыми странами для экспорта машин из «Кортежа» могут оказаться не европейские, а арабские государства. Он отметил, что все будет зависеть «от кооперации с партнерами и местного законодательства».

Ранее лимузин Путина Aurus показали изнутри на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.