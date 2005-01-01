Лимузин Путина Aurus показали изнутри

На выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби показали оснащение российского президентского лимузина Aurus.

Внутри лимузин обшит деревом и кожей. Вместо приборной панели внутри находятся два мультимедийных монитора с информацией, передает ТК «Звезда».

Два места для вип-персон, которые располагаются сзади автомобиля, также оборудованы мультимедийными системами и двумя мониторами. Вместо боковых стекол в автомобиль вмонтированы поверхности, на которые выводится изображение с наружных камер.

Сейчас Aurus находится в экспозиции эмиратского холдинга Tawazun, на чьих мощностях планируется производства ряда моделей люксового автомобиля, как ранее сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, в ОАЭ, скорее всего, будут собирать многофункциональный внедорожник.

Слово Aurus является сборным от слова «золото» на латыни (aurum) и слова «Russia». Входит в президентский проект «Кортеж», который разрабатывается с конца 2012 года «НАМИ». Всего «Кортеж» будет включать в себя седан, лимузин (возможно, бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл.

Впервые лимузин продемонстрировали во время инаугурации Путина в 2018 году. В июле российский президент впервые вывез его за границу.

На московском автосалоне в конце августа была представлена гражданская версия автомобиля – Aurus Senat. Запросы на покупку «президентского» автомобиля поступают из разных стран.