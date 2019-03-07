Aurus назвали конкурентом Bentley и Rolls-Royce

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы? Подробности...
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Президент Грузии нашла новый путь к сердцу России

Саломе Зурабишвили «не может смириться с тем, что переговоры с Россией идут только на техническом уровне»Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Выступая со своим первым обращением к парламенту, президент Саломе Зурабишвили выразила желание «оживить» отношения с Москвой. Более того, заверила, что работает над этим, просто через страны Запада. Поиск пути к сердцу России через Брюссель или Париж кажется вопиющей глупостью. Но, учитывая, что речь идет о Зурабишвили, это глупость только на первый взгляд. Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Как возник новый скандал вокруг «педофилии Майкла Джексона»

Проблема «Майкл Джексон и дети» продолжает волновать западное обществоФото: John Kuntz/Reuters
В мировых СМИ вновь раскручивается скандал вокруг отношений Майкла Джексона и его несовершеннолетних друзей. Дошло до того, что радиостанции стали отказываться транслировать песни легендарного исполнителя. Что стоит за этим всплеском интереса к личной жизни Джексона и как это связано с оставшимся после него гигантским наследством? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
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            Aurus назвали конкурентом Bentley и Rolls-Royce

            7 марта 2019, 08:35

            Текст: Алина Назарова

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            Российские автомобили Aurus, представленные на Женевском международном автосалоне, стали конкурентом брендов Bentley и Rolls-Royce, считают западные журналисты.

            «Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce», – отмечает журналист американского автомобильного портала Carscoops.

            По его мнению, наиболее «примечателен» бронированный лимузин Aurus Senat L700, превосходящий своими размерами такие модели, как Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. При этом более компактный седан Aurus Senat L600 также нельзя назвать «крошечным», пишет автор.

            «Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем, салон, несомненно, роскошен. Он имеет премиальную кожаную обивку, деревянную отделку и металлические акценты», – говорится в статье.

            Автор также отмечает, что автомобили марки Aurus достаточно высокотехнологичны. В частности, они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким экраном и двухэкранной развлекательной системой для пассажиров, установленной на задних сиденьях, передает РИА «Новости».

            «Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus имеет систему персонализации, которая позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера», – указывает автор статьи.

            Автомобили Aurus проекта «Кортеж» были представлены на Женевском международном автосалоне, проходящем с 5 по 17 марта. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.


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