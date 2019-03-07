Aurus назвали конкурентом Bentley и Rolls-Royce

Российские автомобили Aurus, представленные на Женевском международном автосалоне, стали конкурентом брендов Bentley и Rolls-Royce, считают западные журналисты.

«Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce», – отмечает журналист американского автомобильного портала Carscoops.

По его мнению, наиболее «примечателен» бронированный лимузин Aurus Senat L700, превосходящий своими размерами такие модели, как Rolls-Royce Phantom и Maybach 62. При этом более компактный седан Aurus Senat L600 также нельзя назвать «крошечным», пишет автор.

«Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем, салон, несомненно, роскошен. Он имеет премиальную кожаную обивку, деревянную отделку и металлические акценты», – говорится в статье.

Автор также отмечает, что автомобили марки Aurus достаточно высокотехнологичны. В частности, они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с широким экраном и двухэкранной развлекательной системой для пассажиров, установленной на задних сиденьях, передает РИА «Новости».

«Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus имеет систему персонализации, которая позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера», – указывает автор статьи.

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» были представлены на Женевском международном автосалоне, проходящем с 5 по 17 марта. Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.