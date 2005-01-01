Aurus представили на автосалоне в Женеве

Автомобили Aurus проекта «Кортеж» представлены на Женевском международном автосалоне, проходящем с 5 по 17 марта.

На выставке представлены автомобили Aurus Senat sedan и бронированный Aurus Senat limousine. Машины презентовал гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт, передает РИА «Новости».

«Здесь мы представляем Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации. Специально для автосалона мы разработали новый цвет – «Русское золото», интерьер также адаптирован к нему (светлый салон – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Хильгерт.

"Русское золото" (более известное как Aurus) презентовали в Женеве. Дорого. Богато. Швейцарским банкирам должно понравиться pic.twitter.com/dpCFEZXhEh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 марта 2019 г.

В сообщении Минпромторга к презентации говорится, что автомобиль класса «люкс» создавался для мирового рынка.

«Для разработки и производства автомобилей класса «люкс» предъявляются самые высокие требования. Впервые в России разработаны и созданы с нуля автомобили класса «люкс» для серийного производства, при этом линейку моделей Aurus объединяет единая платформа, автомобили оснащены современными технологиями и материалами», – сообщает Минпромторг.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул важность налаживания увеличения производства для развития бренда Aurus.

«Перспективы бренда очевидны, в приоритеты входит привлечение официальных торговых российских и зарубежных партнёров и в целом вывод автомобилей Aurus на международные рынки», – сказал он.

Важным экспортным рынком для Aurus считают именно Европу. Хильгерт ожидает, что после получения сертификата соответствия первые машины появятся в европейских странах в конце следующего года.

Частным клиентам из России первые машины Aurus планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.