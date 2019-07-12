Соловьев отреагировал на критику Запада планов Зеленского люстрировать Порошенко

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал реакцию Запада на планы президента Украины Владимира Зеленского распространить закон о люстрации на своего предшественника Петра Порошенко и чиновников периода его правления.

«Очевидно, что за Зеленским Запад присматривает. И как только он пытается выйти за очерченные ему границы, так сразу получает предупреждение», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

«Сдали суверенитет – так и не удивляйтесь. Извольте выполнять», – добавил он.

Ранее в пятницу послы стран G7 осудили намерение Зеленского люстрировать Порошенко.

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Напомним, Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, которые работали с 23 февраля 2014-го до 19 мая 2019 года, то есть в период правления Порошенко. Кроме того, глава Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает люстрировать самого Порошенко.

Украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, какие цели мог преследовать Зеленский, выступая с данными инициативами.