Туристов предупредили о мошенничестве при бронировании отелей в Крыму

Туристам необходимо быть внимательнее, чтобы не попасть в руки мошенников, продающих фальшивые путевки в Крым через интернет-сайты, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Он отметил, что на данный момент с такой проблемой обратились 36 человек. Они забронировали и оплатили отдых на фальшивых сайтах, не подозревая об этом, передает РИА «Новости».

По словам Волченко, семь сайтов-двойников уже заблокированы, а все обращения граждан отработаны с силовиками.

«Крым столкнулся впервые с подобного рода мошенническими схемами, но эта проблема характерна и для других курортных регионов, особенно в летний период, когда спрос на отдых возрастает в разы. Мошенническая схема действует путем создания сайтов несуществующих пансионатов или сайтов-двойников, где под предлогом высоких скидок предлагают туристам внести стопроцентную оплату», – сказал министр.

Волченко подчеркнул, что в первую очередь при бронировании номера необходимо насторожится, если предлагается заранее полностью оплатить номер. Необходимо напрямую связаться с представителем компании.

Также подробную информацию можно проверить через официальные сайты отеля и уполномоченные турфирмы.

«Ситуация с интернет-мошенниками находится под нашим постоянным контролем и мониторингом», – заверил министр.

Ранее Крым выразил готовность стать альтернативой для туристов, которые собирались в 2019 году посетить Грузию.

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