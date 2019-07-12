Huawei предложила странам мира отказаться от «черных ходов»

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei готова подписать с правительствами всех стран соглашения об отказе от использования «черных ходов» или бэкдоров, заявил председатель правления компании Лян Хуа.

По его словам, от Huawei никогда не требовали заниматься сбором разведданных, передает ТАСС.

«При работе в каждой стране мы ведем бизнес в соответствии с местным законодательством. Мы никогда не получали каких-либо требований заниматься сбором разведданных», – заявил топ-менеджер.

«В Китае нет каких-либо законодательных норм, требующих от компаний заниматься сбором разведывательных данных. Мы выражаем свою позицию правительствам всех стран о том, что мы готовы подписать соглашения об исключении бэкдоров», – приводит его слова электронный портал «Тэнсюнь синьвэн».

Бэкдоры (от английского back door – «черный ход») – намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости для получения несанкционированного доступа к оборудованию или информации).

Напомним, в среду стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует значительно ослабить ограничения для американских компаний, которые сотрудничают с китайской корпорацией Huawei.

Весной США внесли Huawei в черный список. От сотрудничества с китайским гигантом отказался ряд крупных бизнес-партнеров, включая Google и Intel, однако американские компании в итоге придумали, как обойти санкции против Huawei.

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