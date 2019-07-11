Анонсирована закладка на «Севмаше» двух подлодок «Ясень-М»

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что законтрактованные на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» будут заложены на предприятии в 2020-2021 годах.

«Эти две лодки будут заложены ориентировочно в 2020-2021 годах», – передает ТАСС слова Будниченко.

В июне сообщалось, что Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подпишут контракт на постройку еще двух стратегических подводных крейсеров проекта 955А (шифр «Борей-А») и двух атомных многоцелевых подлодок проекта 885М (шифр «Ясень-М»).

Напомним, 30 июня сообщалось, что Минобороны заключило 46 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

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