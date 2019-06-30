Минобороны заключило контракты на сумму более 1 трлн рублей

Министерство обороны России заключило 46 государственных контрактов на сумму свыше 1 трлн рублей в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщили в военном ведомстве.

Среди них договорные обязательства по поставкам истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС России, новейших вертолетов Ми-28НМ, подлодкам проекта 677 «Лада», атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» и другой военной и специальной техники, передает ТАСС.

На полях форума прошло 107 двусторонних встреч, 55 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России.

Ранее сообщалось, что Минобороны подписало три контракта на поставку минометов, модернизацию танков и создание роботов с «Уралвагонзаводом» (УВЗ, входит в Ростех) в ходе форума «Армия-2019».