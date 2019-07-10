Все четыре флота России решили снабдить спасательными судами проекта 21300

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил в среду, что все четыре флота страны получат по спасательному судну проекта 21300 (типа «Иван Белоусов»).

«Серия будет, абсолютно... То есть четыре спасательных судна», – передает РИА «Новости» слова Евменова на Военно-морском салоне.

Напомним, в декабре 2015 года первое в своем классе спасательное судно «Игорь Белоусов» вошло в боевой состав Военно-морского флота России.

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