Siemens начал полную локализацию производства газовых турбин в России

Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров.

«Интерес с нашей стороны к локализации производства в России сохраняется. 2 июля мы подали официальное обращение в министерство промышленности и торговли на заключение специального инвестиционного контракта. Мы предварительно обсудили с Минпромторгом условия этого контракта и надеемся на положительное решение», – цитирует Либерова РИА «Новости».

Он также отметил, что производство турбин будет располагаться на базе совместного предприятия Siemens и «Силовых машин». При этом отдельные компоненты будут производиться на предприятиях поставщиков.

Компания Siemens не дожидаясь подписания СПИК уже провела переговоры с российскими поставщиками компонентов для турбин, а также передала техдокументацию.

Лидеров отметил, что «уже передана техническая документация на лопатки ОДК-Сатурн, на основе которой предприятие сделает технико-коммерческое предложение по их изготовлению». Кроме того, документация была направлена в «Металлист-Самара» и ряду потенциальных производителей керамической плитки.

По его словам, для каждого узла турбины уже найден конкретный российский поставщик, который уже готов работать.

«Чтобы начать размещение конкретных заказов и наши поставщики, и мы хотим убедиться в наличии определенного политического решения по этому вопросу, то есть подписанного СПИКа», – отметил Либеров.

Полностью локализовать в России производство газовых турбин Siemens готов к середине 2023 года.

«В СПИКе мы гарантируем полную локализацию горячего тракта (турбины) до середины 2023 года. Это достаточно серьезный прогресс по сравнению с нашими предыдущими оценками, когда мы заявляли 2024 - 2025 годы. Сейчас, после анализа и переговоров с российскими поставщиками, мы видим возможность сокращения этого срока», – сообщил Либеров.

Президент компании подчеркнул, что компания готова буквально на следующий день размещать заказы на предприятиях поставщиков, как только будет подписан контракт.

В России нет производств газовых турбин большой мощности кроме совместного производства Siemens и «Силовых машин» по немецкой технологии. Такая зависимость от импорта вызвала крупный скандал, когда входящий в Ростех «Технопромэкспорт» в 2017 году перенаправил в подсанкционный Крым турбины Siemens.