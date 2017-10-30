Суд признал поставку турбин Siemens в Крым законной

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» немецкого концерна Siemens к структурам Ростеха, признав законным договор на поставку турбин в Крым.

«В удовлетворении исковых требований отказать», – сказала судья Аюна Цыдыпова, передает РИА «Новости».

Ранее в среду суд не принял встречный иск Ростеха к Siemens по крымским турбинам.

Напомним, в середине декабря Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. Ранее суд отказал «дочке» Siemens в аресте крымских турбин.

До этого руководство «Технопромэкспорта» заявило, что германский концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым.

В конце октября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отказавшейся арестовать турбины в Крыму.

Компания «Сименс технологии газовых турбин» подала иск к структурам Ростеха – ООО и ОАО «Технопромэкспорт». Спор возник из-за турбин, которые, как считает сторона ФРГ, поставили в Крым в обход санкций ЕС. Истец просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.