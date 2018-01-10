Суд не принял встречный иск Ростеха к Siemens по крымским турбинам

Структуры корпорации Ростех в своем встречном иске к российской «дочке» немецкой компании Siemens потребовали признать незаконными пункты контракта, определяющие место назначения турбин, суд отказал в принятии иска к рассмотрению.

«Суд определил встречное исковое заявление возвратить», – сказала судья Арбитражного суда Москвы Аюна Цыдыпова, передает РИА «Новости».

Сообщается, что представитель Ростеха, подавая встречный иск к «дочке» Siemens, заявил в суде, что три пункта договора между компаниями нарушают основные принципы российского права и противоречат публичному порядку. Ответчик попросил оставить встречный иск без рассмотрения, отметив, что аналогичные требования суд отклонил в похожем процессе, где иск к структурам Ростеха подавала компания Siemens.

В среду Арбитражный суд Москвы рассматривает иск компании «Сименс технологии газовых турбин» к структурам Ростеха – ООО и ОАО «Технопромэкспорт». Спор возник из-за турбин, которые, как считает сторона ФРГ, поставили в Крым в обход санкций ЕС.

Напомним, в середине декабря Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. Ранее суд отказал «дочке» Siemens в аресте крымских турбин.

До этого руководство «Технопромэкспорта» заявило, что германский концерн Siemens намеренно затягивает рассмотрение дела по иску о поставках турбин в Крым.

В конце октября Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отказавшейся арестовать турбины в Крыму.