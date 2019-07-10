В отмене роуминга между Россией и Белоруссией наметился «большой прогресс»

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота рассказал о достигнутом «большом прогрессе» в вопросе отмены роуминга между странами.

По его словам, вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией находится в проработке, передает ТАСС.

«Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, но радует, что он все-таки движется. Есть желание решить проблему», – отметил госсекретарь Союзного государства в интервью телеканалу «Беларусь 1».

По его словам, пройден «определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до обсуждения того, как это сделать». «Это уже большой прогресс», – отметил Рапота.

Он также сообщил, что Межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз технически отработано, дело остается за принятием политического решения о его подписании белорусской стороной.

При этом он отметил, что российская сторона готова подписать документ.

Накануне Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Россия и Белоруссия не будут «ломать» договор о Союзном государстве, а продолжат развивать интеграцию.

Напомним, на 18 июля назначены переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по развитию тесных интеграционных связей между странами.

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