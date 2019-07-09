Лукашенко отказался «ломать» договор с Россией о Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил, что Россия и Белоруссия не будут «ломать» договор о Союзном государстве, а продолжат развивать интеграцию.

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы не будем ломать договор. Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время», – сказал Лукашенко, передает агентство БелТА.

Он также напомнил, что договор не реализован в полном объеме, поэтому следует выработать документы – «Программу действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора».

«Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», – отметил Лукашенко.

Он уточнил, что Россия и Белоруссия «должны идти шаг за шагом, чтобы реализовать положения союзного договора».

Напомним, на 18 июля назначены переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее президент России сообщал, что они будут посвящены вопросу интеграции.