Под Рязанью местный житель нашел два боевых огнемета

В Рязанской области местный житель нашел два боевых огнемета «Шмель», пишут СМИ.

Оружие было обнаружено 30 июня у села Старый Киструс Спасского района, сообщает Ryazpressa.ru. Мужчина нашел закопанный в земле цинковый ящик, в котором лежали два огнемета.

После этого житель вызвал полицию. На место прибыли сотрудники взрывотехнического подразделения ОМОН Росгвардии по Рязанской области.

«Сотрудники ОМОНа идентифицировали 2 боевых огнемета «Шмель». Перевозка была небезопасной, поэтому приняли решение уничтожить боеприпасы на месте. В районе 18.30 находку с соблюдением всех мер безопасности уничтожили накладным зарядом», – сказала представитель пресс-службы региональной Росгвардии Лидия Родина.