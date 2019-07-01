Гафт: Большинство и не должно часто ходить на спектакли

«Незаинтересованность россиян в посещении театра не так страшна, большинство и не должно часто ходить на спектакли», – заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский актер Валентин Гафт.

Согласно данным опроса «Левада-центра», более половины россиян (55%) никогда не были в театре, в консерватории или музее. А 28% вообще не читают художественную литературу.

«Искусство не может быть так популярно. Все не могут его любить. Не всем оно нужно и не всем оно нравится. На стадион пойти – одно, а в театр – другое», – заявил Гафт.

Для похода в театр зрителю нужна внутренняя подготовка, в него нельзя «просто забежать и посмотреть». То же касается классической музыки и хорошей литературы, уверен артист. Специально загонять людей что-то смотреть или слушать нельзя, надо чтобы человек сам пришел к этому, говорит Гафт.

При этом, по мнению актера, все же видеть подобную статистику страшно. «Если люди ни разу не были в театре, ни разу не слышали хорошую музыку в живом исполнении, не читают хорошую литературу, они сами себя обкрадывают», – заявил он.

По мнению Гафта, чтобы повысить общий уровень культуры россиян, в регионы нужно привозить успешные, глубокие спектакли, а на телевидении - показывать подобные же передачи.

«Надо больше говорить с людьми понятным языком и добираться до тонких вещей, а вместо этого там идет множество передач, затмевающих все своей пошлостью, грубостью и хамством», – заметил артист.

Большинство россиян, по данным опроса, предпочитают проводить досуг за домашним просмотром кино и сериалов (79%), а также встречаться в свободное время с друзьями (66%) и родственниками (43%).