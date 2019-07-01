Москва запланировала включить Лондон и Париж к контролю над ядерными вооружениями

Когда процесс контроля над ядерными вооружениями перейдет на многостороннюю основу, Россия предложит включить Великобританию и Францию, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Если и когда в практическую плоскость перейдет задача перевода этих усилий на многостороннюю основу, тогда мы совершенно четким, определенным и недвусмысленным образом поставим вопрос о подключении к этим усилиям Великобритании и Франции», – сказал Рябков, передает «Интерфакс».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым лучшим в мире ядерным оружием и продолжит модернизировать ядерный потенциал.