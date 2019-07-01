Стали известны особенности модернизации ЗРК «Сосна»

Новейший российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» в ходе последующей модернизации получит новые шасси и новые типы ракет, сообщил главный конструктор проекта Владимир Уклеев.

«У нас были большие наработки по ракетам с самонаведением. Мы в этом плане работаем, головки делаем, но пока в инициативном порядке. Далее – установка на другие носители. То есть варианты модернизации – это новые шасси и новые типы ракет», – передает ТАСС ответ Уклеева на вопрос о дальнейшем развитии комплекса.

Новый вариант ЗРК «Сосна» на базе БМП-3, который был показан на форуме «Армия-2019», позволяет уже возить часть боекомплекта с собой и перезаряжать машину силами экипажа.



На первоначальном этапе в войсках будут сформированы смешанные соединения, вооруженные ЗРК «Сосна» и ЗРК «Стрела-10М3», которые они впоследствии заменят. «Предполагается создание смешанных батарей, с увеличением числа новых машин», – сказал Уклеев.

Ранее в Сети появилось видео управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна», который прошел все госиспытания.

Напомним, 24 июня 2019 года в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) сообщили, что Минобороны по итогам испытаний приняло решение поставить на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна».

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